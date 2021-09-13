Петраков: «Говорю Караваеву, покажи, как надо правильно держать игрока. Он показал неправильно»

Защитник допустил две результативные ошибки с Казахстаном

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался по поводу выпадения из стартового состава Александра Караваева после неудачного матча с Казахстаном (2:2), где защитник поспособствовал двум голам в ворота Андрея Пятова.

Не сильно его загнали?

«Нет. Я с ним нормально поговорил, успокоил. Все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал. Говорю ему, покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю, что неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться. Ребята потихоньку воспринимают мои учения».

На послематчевой пресс-конференции вы вспомнили, что эти игроки играют в ЛЧ. Это эмоции или психологическое давление, чтобы донести информацию?

«Чисто эмоции. Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали, поэтому я разочаровался. 1 на 1 выходят и не забивают».

После игры с казахами Караваев отправился в запас, уступив место в старте Тымчику.

В первых трех матчах при Петракове национальная команда трижды сыграла вничью. И если в игре с действующими чемпионами мира украинцы рады набранным очкам, то в игре с Казахстаном «сине-желтые» должны были побеждать соперника.

Напомним, Петраков раскрыл, почему Руслан Малиновский преждевременно покинул расположение сборной.