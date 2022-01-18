Пятов сравнил работу на сборах при Де Дзерби, Каштру и Фонсеке
Петраков и Пятов включили Салаха и де Брюйне в свои тройки лучших игроков
Наставник сборной Украины «угадал» лучшего тренера по версии FIFA, вратарь – голкипера
16:12
Петраков и Пятов / Фото - УАФ
Премия FIFA The Best-2021 состоялась 18 января. Пресс-служба УАФ поделилась информацией, как голосовали главный тренер и капитан сборной Украины Александр Петраков и Андрей Пятов.
Лучший игрок
Петраков: Левандовски, Салах, Бензема;
Пятов: Левандовски, Жоржиньо, де Брюйне.
Лучший тренер
Петраков: Тухель, Манчини, Гвардиола;
Пятов: Манчини, Тухель, Гвардиола.
Лучший голкипер
Петраков: Алиссон, Нойер, Доннарумма;
Пятов: Менди, Доннарумма, Шмайхель.
Напомним, Роберт Левандовски был признан лучшим игроком 2021 года по версии FIFA.