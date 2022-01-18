Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Петраков и Пятов включили Салаха и де Брюйне в свои тройки лучших игроков

Наставник сборной Украины «угадал» лучшего тренера по версии FIFA, вратарь – голкипера
Футбол Сборная Украины
16:12
Петраков и Пятов включили Салаха и де Брюйне в свои тройки лучших игроков
Петраков и Пятов / Фото - УАФ

Премия FIFA The Best-2021 состоялась 18 января. Пресс-служба УАФ поделилась информацией, как голосовали главный тренер и капитан сборной Украины Александр Петраков и Андрей Пятов.

Лучший игрок

Петраков: Левандовски, Салах, Бензема;
Пятов: Левандовски, Жоржиньо, де Брюйне.

Лучший тренер

Петраков: Тухель, Манчини, Гвардиола;
Пятов: Манчини, Тухель, Гвардиола.

Лучший голкипер

Петраков: Алиссон, Нойер, Доннарумма;
Пятов: Менди, Доннарумма, Шмайхель.

Напомним, Роберт Левандовски был признан лучшим игроком 2021 года по версии FIFA.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Пятов Александр Петраков Роберт Левандовски Томас Тухель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Левандовски отреагировал на то, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года
Левандовски отреагировал на то, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года
Футбол В Европе
15:21
Агент Бензема: «Не включение Карима в сборную года The Best – неуважение к футболу»
Агент Бензема: «Не включение Карима в сборную года The Best – неуважение к футболу»
Футбол В Европе
11:05
С Месси и Роналду, но без Бензема и Мбаппе. Определена символическая сборная года по версии FIFA
С Месси и Роналду, но без Бензема и Мбаппе. Определена символическая сборная года по версии FIFA
Футбол В мире
08:51
FIFA назвал лучшего игрока 2021-го года. Это не Месси
FIFA назвал лучшего игрока 2021-го года. Это не Месси
Футбол В мире
17 января 23:01
1
Пятов сравнил работу на сборах при Де Дзерби, Каштру и Фонсеке
Пятов сравнил работу на сборах при Де Дзерби, Каштру и Фонсеке
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 13:50
Экс-тренер вратарей сборной Украины выбрал между Бущаном и Пятовым
Экс-тренер вратарей сборной Украины выбрал между Бущаном и Пятовым
Футбол Сборная Украины
13 января 16:40

Новости: Футбол

И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Украинская Премьер-лига
18:11
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серия А (Италия)
17:35
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Примерa (Испания)
17:18
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Украинская Премьер-лига
16:57
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Премьер-Лига (Англия)
16:44
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Украинская Премьер-лига
16:33
Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
Эксклюзив Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
В Европе
16:26
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Премьер-Лига (Англия)
16:24
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости