Петраков: «Мы с Шовковским встречались с Де Дзерби и общались о Сикане»
Петраков: «Искусственное покрытие в матче с Казахстаном? Кто умеет играть в футбол, тот играет везде»
Сборная Украины готовится к матчу отбора на ЧМ-2022
17:59
Александр Петраков / Фото: УАФ
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков высказался о грядущем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— Матч с Казахстаном состоится на искусственном газоне. Насколько это усложняет подготовку?
— В 2011 году мы играли с юношеской сборной на этом поле этого же стадиона. Также я недавно общался с Русланом Костышиным, чей «Колос» играл с казахским «Шахтером» на этой арене.
Он говорит, что поле очень жесткое, они его поливают очень быстро. Поле специфическое.
Кто умеет играть в футбол, тот играет везде и на любом покрытии.
Казахстан примет Украину в среду, 1-го сентября.
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