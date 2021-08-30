Петраков: «Искусственное покрытие в матче с Казахстаном? Кто умеет играть в футбол, тот играет везде»

Александр Петраков / Фото: УАФ

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков высказался о грядущем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— В 2011 году мы играли с юношеской сборной на этом поле этого же стадиона. Также я недавно общался с Русланом Костышиным, чей «Колос» играл с казахским «Шахтером» на этой арене.

Он говорит, что поле очень жесткое, они его поливают очень быстро. Поле специфическое.

Кто умеет играть в футбол, тот играет везде и на любом покрытии.