Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка

«Сине-желтые» провели лучший матч в 2021-м году

Послесловие

Фото: УАФ

Сборная Украины во второй раз отобрала очки у Франции (1:1). Вроде бы, мы должны пребывать в состоянии эйфории, ведь снова сыграть с действующими чемпионами мира вничью – достаточно почетно. Тем не менее, Украина приучила нас к регулярным достойным матчам против лучших сборных мира. И ничья с Францией уже интерпретируется как что-то привычное.

Обзор матча Украина – Франция (1:1)

На этот раз схема Петракова была эффективной

Как и в предыдущем матче с Казахстаном (2:2), Петраков использовал игровую схему 3-4-3, но с существенными кадровыми изменениями. Караваева сменил Тымчик (что логично, ведь Александр провалил матч с казахами в защите), Миколенко был сдвинут на место Соболя на позицию вингбэка, а место Миколенко в центре защиты занял Кривцов. Кажется, Виталию было комфортнее размещаться ближе к бровке.

В центральной зоне появились другие исполнители: вместо Сидорчука и Зинченко появились Степаненко и Шапаренко. И это стало лучшим решением, ведь Украина ни раз не проиграла центр поля Франции за весь матч. Не было ни одного игрового отрезка, когда Франция откровенно давила Украину или загоняла наших игроков в свою штрафную площадку.

Также новым лицом по сравнению в стартовом составе был Цыганков, он заменил травмированного Буяльского. 5 замен по сравнению с игрой против Казахстана – Петраков отреагировал на последнюю неудачу правильно.

Расстановка футболистов на поле работала вполне неплохо. Во время атак сборной Украины Тымчик и Миколенко играли чуть ли не вингеров, а когда нужно было защищаться, то становились 4-м и 5-м защитниками. У французов из-за такой компактности нашей команды было очень мало свободных зон. Игроки сборной Украины грамотно перемещались во время оборонных действий, что ярко демонстрирует количество опасных моментов у наших ворот. Они были, но не так много, как могло бы быть, учитывая уровень и класс соперника.

Тымчик и центральные хавбеки – лучшие игроки матча

Для всех появление Тымчика стало неожиданностью, но его выход в основе вместо Караваева – вполне логичен (мы это предрекали). И Александр не подвел. Возможно, для французов Тымчик также стал сюрпризом. Он выиграл почти все единоборства в защите, а также очень часто подключался в атаку, используя свою взрывную скорость. Та и физики у латераля хватает, как показал матч. Если бы не обидная травма в прошлом сезоне, которая выбила Тымчика из колеи почти на полгода, защитник мог бы быть основным в сборной Украины на Евро-2020. И выглядит он интереснее Караваева.

Также отмечаем Шапаренко и Степаненко. Что касается хавбека «Динамо», то этот игрок был главным креативщиком нашей команды в этом матче. Даже если вынести за скобки красивейший забитый мяч, Шапаренко отвечал за начало атак «сине-желтых», и получалось это у него довольно неплохо. Прямо сейчас Николай выглядит сильнее и Малиновского, и Зинченко.

О Степаненко. Казалось, незаменимость Тараса, которая наблюдалась на протяжении последних лет, в этом году во время Евро-2020 была нивелирована. Но матч с Францией показал, что это не так. Степаненко все также ключевой игрок команды. Со Степаненко в центре поля гораздо спокойнее. При всем уважении к Сидорчуку, но его коллега по амплуа лучше справляется со своими обязанностями связывать защиту и полузащиту. Степаненко гораздо надежнее. Его выход был как нельзя кстати, особенно сейчас, когда Тарас в форме.

Эту Францию можно было дожимать

В последние годы команда Дешама является доминантом среди сборных в мировом футболе. Но прямо сейчас (да и во время Евро) такое ощущение куда-то испарилось. У Франции не лучший период, еще и лидеры команды (Канте, Мбаппе, Кунде) не прилетели в Киев.



Такую сборную Франции можно было попытаться обыграть. И сборная Украины далеко не выглядела безнадежным аутсайдером в этой встрече. Аутсайдером, который забил свой мяч и поставил автобус. Команда Петракова контролировала мяч даже во втором тайме, когда наступила усталость и понимание важности сохранения результата.

Петраков усовершенствовал стиль игры Шевченко

Не побоюсь сказать этого: Украина провела лучший свой матч в 2021-м году по качеству игры. «Сине-желтые» очень грамотно выстроили защиту и не дали французам воплотить свой бешеный атакующий потенциал в жизнь, но и вместе с тем имели свои моменты впереди.

Более того, Украина контролировала мяч больше, чем во многих встречах при Шевченко с топ-сборными. А во втором тайме владение было 48% на 52% (с небольшим преимуществом Франции). И это было не бездумное перекатывание мяча, а достаточно умный футбол. С Петраковым сборная Украины прибавила в агрессии, чего не было заметно у команды в матчах 2021-го года при Шевченко.

И нельзя сказать, что Петраков ставит автобус, чего многие ожидали от тренера в играх со сборными, которые классом выше нашей. Сборная Украины не особо изменилась по манере игры от той, которая была при Шевченко. Конечно, мы говорим об отдельно взятом матче (с Казахстаном было по-другому), но все же подмечаем и запоминаем этот момент.

Главный парадокс сборной Украины

5 матчей в группе и 5 ничьих. Две из них против Франции – радостные, а две – против Казахстана, плачевные. Сборная Украины сейчас немного напоминает «Александрию» Юрия Гуры в УПЛ в начале сезона: отбираем очки у топов, но отдаем их аутсайдерам.

Пока неизвестно, в чем главная проблема «сине-желтых» в этом отборе, ведь нельзя сказать, что по игре Украина провалила хотя бы один матч. В двух матчах с Казахстаном просто не повезло (моментов было предостаточно). С Финляндией была упорная борьба, Франции ни разу не дали победить себя.

После ничьей с Францией особых шансов на выход на ЧМ-2022 не прибавилось. Нам, как и раньше, нужно пытаться дважды побеждать Боснию и Герцеговину, а также брать 3 очка с Финляндей на выезде. Тогда 2-е место (которое дает право попасть в стыковые матчи) нам гарантировано.

Но сборная Украины уже научила нас в этом отборе, что набранные очки с Францией не гарантируют победы против более скромных команд.

Почему же нельзя настроиться на Казахстан также, как на чемпионов мира?