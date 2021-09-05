Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Агробизнес - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
15:30 Подолье - Нива Т 1:1 Окончен
15:30 Кремень - Олимпик 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Финляндия - Казахстан 1:0 Окончен
19:00 Ирландия - Азербайджан 1:1 Окончен
19:00 Сербия - Люксембург 4:1 Окончен
19:00 Кипр - Россия 0:2 Окончен
19:00 Латвия - Норвегия 0:2 Окончен
19:00 Словения - Мальта 1:0 Окончен
21:45 Украина - Франция 1:1 Окончен
21:45 Фарерские острова - Дания 0:1 Окончен
21:45 Израиль - Австрия 5:2 Окончен
21:45 Шотландия - Молдова 1:0 Окончен
21:45 Гибралтар - Турция 0:3 Окончен
21:45 Нидерланды - Черногория 4:0 Окончен
21:45 Словакия - Хорватия 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье -:- Запланирован
15:30 Прикарпатье - Авангард -:- Запланирован
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
21:45 Косово - Греция -:- Запланирован
21:45 Испания - Грузия -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован

Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка

«Сине-желтые» провели лучший матч в 2021-м году
Футбол Сборная Украины
08:00
Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка Послесловие
Фото: УАФ

Сборная Украины во второй раз отобрала очки у Франции (1:1). Вроде бы, мы должны пребывать в состоянии эйфории, ведь снова сыграть с действующими чемпионами мира вничью – достаточно почетно. Тем не менее, Украина приучила нас к регулярным достойным матчам против лучших сборных мира. И ничья с Францией уже интерпретируется как что-то привычное.

Обзор матча Украина – Франция (1:1)

На этот раз схема Петракова была эффективной

Как и в предыдущем матче с Казахстаном (2:2), Петраков использовал игровую схему 3-4-3, но с существенными кадровыми изменениями. Караваева сменил Тымчик (что логично, ведь Александр провалил матч с казахами в защите), Миколенко был сдвинут на место Соболя на позицию вингбэка, а место Миколенко в центре защиты занял Кривцов. Кажется, Виталию было комфортнее размещаться ближе к бровке.

В центральной зоне появились другие исполнители: вместо Сидорчука и Зинченко появились Степаненко и Шапаренко. И это стало лучшим решением, ведь Украина ни раз не проиграла центр поля Франции за весь матч. Не было ни одного игрового отрезка, когда Франция откровенно давила Украину или загоняла наших игроков в свою штрафную площадку. 

Также новым лицом по сравнению в стартовом составе был Цыганков, он заменил травмированного Буяльского. 5 замен по сравнению с игрой против Казахстана – Петраков отреагировал на последнюю неудачу правильно.

Расстановка футболистов на поле работала вполне неплохо. Во время атак сборной Украины Тымчик и Миколенко играли чуть ли не вингеров, а когда нужно было защищаться, то становились 4-м и 5-м защитниками. У французов из-за такой компактности нашей команды было очень мало свободных зон. Игроки сборной Украины грамотно перемещались во время оборонных действий, что ярко демонстрирует количество опасных моментов у наших ворот. Они были, но не так много, как могло бы быть, учитывая уровень и класс соперника.

Тымчик и центральные хавбеки – лучшие игроки матча

Для всех появление Тымчика стало неожиданностью, но его выход в основе вместо Караваева – вполне логичен (мы это предрекали). И Александр не подвел. Возможно, для французов Тымчик также стал сюрпризом. Он выиграл почти все единоборства в защите, а также очень часто подключался в атаку, используя свою взрывную скорость. Та и физики у латераля хватает, как показал матч. Если бы не обидная травма в прошлом сезоне, которая выбила Тымчика из колеи почти на полгода, защитник мог бы быть основным в сборной Украины на Евро-2020. И выглядит он интереснее Караваева.

Также отмечаем Шапаренко и Степаненко. Что касается хавбека «Динамо», то этот игрок был главным креативщиком нашей команды в этом матче. Даже если вынести за скобки красивейший забитый мяч, Шапаренко отвечал за начало атак «сине-желтых», и получалось это у него довольно неплохо. Прямо сейчас Николай выглядит сильнее и Малиновского, и Зинченко.

О Степаненко. Казалось, незаменимость Тараса, которая наблюдалась на протяжении последних лет, в этом году во время Евро-2020 была нивелирована. Но матч с Францией показал, что это не так. Степаненко все также ключевой игрок команды. Со Степаненко в центре поля гораздо спокойнее. При всем уважении к Сидорчуку, но его коллега по амплуа лучше справляется со своими обязанностями связывать защиту и полузащиту. Степаненко гораздо надежнее. Его выход был как нельзя кстати, особенно сейчас, когда Тарас в форме.

Эту Францию можно было дожимать

В последние годы команда Дешама является доминантом среди сборных в мировом футболе. Но прямо сейчас (да и во время Евро) такое ощущение куда-то испарилось. У Франции не лучший период, еще и лидеры команды (Канте, Мбаппе, Кунде) не прилетели в Киев.

Такую сборную Франции можно было попытаться обыграть. И сборная Украины далеко не выглядела безнадежным аутсайдером в этой встрече. Аутсайдером, который забил свой мяч и поставил автобус. Команда Петракова контролировала мяч даже во втором тайме, когда наступила усталость и понимание важности сохранения результата.

Петраков усовершенствовал стиль игры Шевченко

Не побоюсь сказать этого: Украина провела лучший свой матч в 2021-м году по качеству игры. «Сине-желтые» очень грамотно выстроили защиту и не дали французам воплотить свой бешеный атакующий потенциал в жизнь, но и вместе с тем имели свои моменты впереди.

Более того, Украина контролировала мяч больше, чем во многих встречах при Шевченко с топ-сборными. А во втором тайме владение было 48% на 52% (с небольшим преимуществом Франции). И это было не бездумное перекатывание мяча, а достаточно умный футбол. С Петраковым сборная Украины прибавила в агрессии, чего не было заметно у команды в матчах 2021-го года при Шевченко.

И нельзя сказать, что Петраков ставит автобус, чего многие ожидали от тренера в играх со сборными, которые классом выше нашей. Сборная Украины не особо изменилась по манере игры от той, которая была при Шевченко. Конечно, мы говорим об отдельно взятом матче (с Казахстаном было по-другому), но все же подмечаем и запоминаем этот момент.

Главный парадокс сборной Украины

5 матчей в группе и 5 ничьих. Две из них против Франции – радостные, а две – против Казахстана, плачевные. Сборная Украины сейчас немного напоминает «Александрию» Юрия Гуры в УПЛ в начале сезона: отбираем очки у топов, но отдаем их аутсайдерам.

Пока неизвестно, в чем главная проблема «сине-желтых» в этом отборе, ведь нельзя сказать, что по игре Украина провалила хотя бы один матч. В двух матчах с Казахстаном просто не повезло (моментов было предостаточно). С Финляндией была упорная борьба, Франции ни разу не дали победить себя.

После ничьей с Францией особых шансов на выход на ЧМ-2022 не прибавилось. Нам, как и раньше, нужно пытаться дважды побеждать Боснию и Герцеговину, а также брать 3 очка с Финляндей на выезде. Тогда 2-е место (которое дает право попасть в стыковые матчи) нам гарантировано.

Но сборная Украины уже научила нас в этом отборе, что набранные очки с Францией не гарантируют победы против более скромных команд.

Почему же нельзя настроиться на Казахстан также, как на чемпионов мира?

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

Артета продолжит работу в «Арсенале»
Артета продолжит работу в «Арсенале»
Премьер-Лига (Англия)
11:22
Шахаб: «Классно, что «Рома» приедет в Запорожье»
Шахаб: «Классно, что «Рома» приедет в Запорожье»
Лига конференций UEFA
11:10
Сборная Украины повторила рекорд по количеству ничьих в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины повторила рекорд по количеству ничьих в отборе на ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу
10:59
Чичарито: «Я страдал от глубокой депрессии, но потом перестал чувствовать себя жертвой и захотел жить настоящим»
Чичарито: «Я страдал от глубокой депрессии, но потом перестал чувствовать себя жертвой и захотел жить настоящим»
Премьер-Лига (Англия)
10:58
Марсьяль забил за сборную Франции впервые за пять лет – в ворота Украины
Марсьяль забил за сборную Франции впервые за пять лет – в ворота Украины
Чемпионат мира по футболу
10:47
Сопко: «Матч с Францией был одним из лучших в исполнении Украины в 2021-м году»
Сопко: «Матч с Францией был одним из лучших в исполнении Украины в 2021-м году»
Чемпионат мира по футболу
10:39
Хамес может усилить турецкий клуб. Он все еще не покинул «Эвертон»
Хамес может усилить турецкий клуб. Он все еще не покинул «Эвертон»
Премьер-Лига (Англия)
10:27
Федецкий: «Видно, что после матча с Казахстаном были сделаны выводы»
Федецкий: «Видно, что после матча с Казахстаном были сделаны выводы»
Сборная Украины
10:27
Калиниченко: «Без Зинченко игра Украины стала более вертикально, это понравилось»
Калиниченко: «Без Зинченко игра Украины стала более вертикально, это понравилось»
Сборная Украины
10:25
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
57
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
25
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости

Анонсы

Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
WEB
TV
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
10:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
16:50
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Видео трансляция
WEB
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Видео трансляция
18:00
Чемпионат Европы. Португалия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Португалия – Украина. Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Рунгстед». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Рунгстед». Видео трансляция
21:15
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00