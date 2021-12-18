Петраков высказался о переносе туров УПЛ перед матчем отбора ЧМ-2022 с Шотландией
Петраков: «Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы»
Специалист принципиально не вызывает футболистов, выступающих в РПЛ
15:07
Александр Петраков / фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался относительно войны на востоке Украины:
«Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен.
У нас все прославляют артистов, говорят, что это элита нашего общества. Я так не считаю, элита – это академики, ученые, наши врачи, архитекторы, скульпторы.
Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы наши люди поехали в Катар вместе с национальной сборной. Это наша мечта и цель, а как будет – тем и прекрасен футбол».
Из-за нынешнего положения дел специалист не вызывает в состав национальной команды футболистов, выступающий в российском чемпионате.
Также скорее всего путь в сборную будет закрыт для перешедшего из «Шахтера» в московский «Локомотив» 18-летнего защитника.
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