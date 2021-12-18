Петраков: «Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы»

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался относительно войны на востоке Украины:

У нас все прославляют артистов, говорят, что это элита нашего общества. Я так не считаю, элита – это академики, ученые, наши врачи, архитекторы, скульпторы.

Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы наши люди поехали в Катар вместе с национальной сборной. Это наша мечта и цель, а как будет – тем и прекрасен футбол».