Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка
Петраков: «Крещение на Олимпийском я прошел. Мы остаемся в игре»
Наставник сборной Украины – о ничьей с Францией в отборе к ЧМ-2022
07:39
Александр Петраков / Фото - footboomИ.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в интервью пресс-службе УАФ поделился эмоциями после ничейного результата с командой Франции в матче отбора к чемпионату мира-2022 (1:1).
В конце матча вы заменили Шапаренко на Сидорчука. Это означало, что вы согласились с результатом игры? Удовлетворил ли он вас, учитывая турнирное положение?
«Мы играли со сборной Франции, столько людей пришло... Неужели я должен был выпускать трех нападающих? Да, в концовке я хотел сохранить результат».
Расскажите о своих эмоциях во время матча. Что вы переживали?
«Честно говоря, я даже плохо ориентировался в подтрибунных помещениях НСК «Олимпийский». Это национальный стадион твоей родной страны, очень высокая ответственность, я понимаю, что тренирую сборную, пришло много народу. Было трудно. Но когда игра началась, я уже втянулся. Можно сказать, боевое крещение на «Олимпийском» я прошел. Жаль только, что не выиграли. Пропустили мяч какой-то не такой...».
Малиновский снова не попал в основу. Что с ним происходит?
«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше».
Что вы сказали игрокам в перерыве? Какой был план на второй тайм?
«Сказал, что играем по той же структуре, нужно выдержать 10 минут и не пропустить. Почему не выдержали? Это футбол. Сборная Франции – действующий чемпион мира. Я благодарен своим ребятам за все, что они сделали. Мы остаемся в игре».
Шапаренко сыграл сегодня так, что будет в стартовом составе в следующих матчах?
«Мы проводили поединок с Казахстаном. Нельзя отказаться от ротации. Я все это держал в голове. Николай не играл с Казахстаном в стартовом составе. После того поединка сегодня вышли пятеро свежих игроков. Дай Бог, чтобы нам было кем делать ротацию на данном уровне. Еще раз поблагодарю Шапаренко и других ребят за эту игру».
Вы уже нашли общий язык с командой, с ее лидерами? Это уже ваша команда?
«Это невозможно, чтобы команда уже стала моей. Нужно время. Еще раз поблагодарю Андрея Шевченко, Андреа Мальдери и Мауро Тассотти. Они очень много сделали для нашей сборной за пять лет».
В следующем матче отбора Украины встретится с Финляндией на выезде. Поединок состоится 9 ноября.
Напомним, Финляндия минимально переиграла Казахстан.