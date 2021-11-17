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Петраков: «Кто бы ни попался в плей-офф, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар»

Специалист планирует добыть путевку на чм-2022
Футбол Сборная Украины
09:34
Петраков: «Кто бы ни попался в плей-офф, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар»
Александр Петраков / фото - УАФ

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подвел итоги группового этапа отбора на чемпионат мира 2022. Специалиста цитирует пресс-служба УАФ.

«Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50% задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф».

Способна ли сборная Украины пройти плей-офф?

«Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар».

Создалось впечатление, что в товарищеском матче с Болгарией сборная Украины оставила много сил. Может, потому в первом тайме команда выглядела немного академически?

«Такого не было. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось.

Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играются. Это была игра на результат, и мы его добились».

Какие у вас планы на ближайшие дни?

«Не знаю. Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть».

Как прокомментируете игру Боснии и Герцеговины в обоих матчах против Украины?

«Сборная Боснии и Герцеговины – очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не выходило где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят…

Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше».

Насколько важна для вас была поддержка болельщиков?

«Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую ​​поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам сил.

Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе – все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали».

Ранее стало известно, что на Исполкоме УАФ будет принято решение назначить Петракова тренером сборной Украины без приставки и.о.

40% на Португалию или Италию. Возможные соперники Украины в стыковых матчах.

Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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