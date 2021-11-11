Петраков: «Кто проявит себя с Болгарией – получит место в составе против Боснии»
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу против сборной Болгарии.
В интервью программе Футбол News специалист также заявил, что этот матч станет для него решающим фактором в подборе стартового состава на матч квалификации чемпионата мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины.
«Мы смотрим на игру с Боснией, думаем, решаем. Некоторым ребятам дам отдохнуть в матче против Болгарии, потому что они очень много наиграли, чтобы были свежие.
Некоторые сыграют по тайму. У нас всего лишь 6 замен, так что огромной ротации не может быть. Не могу дать время всем приехавшим, они это прекрасно понимают.
Как кто себя проявит перед этим матчем года, как кто будет отдаваться игре, те и выйдут на решающий матч с Боснией».
Напомним, УАФ сообщила, сколько болельщиков ожидается на матче Украина – Болгария в Одессе.
Прогноз на матч Украина – Болгария.
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