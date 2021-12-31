Петраков: «Не вижу смысла переносить матчи «Динамо» и «Шахтера» из-за Шотландии»
Петраков: «Мне что и.о., что не и.о., эмоций не было никаких»
Главный тренер сборной Украины высказался о подписании контракта с УАФ
31 декабря 2021г. 22:21
Александр Петраков / Фото: УАФ
Наставник сборной Украины Александр Петраков сообщил, что не испытал никаких эмоций после того, как УАФ убрала приставку «исполняющий обязанности» и оформила полноценный контракт.
«Сборная сейчас не собирается, у меня никаких эмоций совершенно не было. Сам думал, что будет что-то, но никакой радости, ничего. Мне что и.о, что не и.о.
Живу от игры к игре, это национальная сборная. Одна игра - ты живешь дальше. Это не клуб, где можно разогнаться, поменять состав, есть стратегия. А тут один матч.
Мне Андрей Ярмоленко позвонил, поздравил от команды».
Напомним, сборная Украины вышла в стыковые матчи ЧМ-2022, в марте команда Петракова сыграет против Шотландии на выезде.
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