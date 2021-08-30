Петраков назвал условие, при котором Буяльский будет выходить в основе сборной

Виталий Буяльский / фото - УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о перспективах полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского в национальной команде:

Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть».