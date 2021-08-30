Петраков прокомментировал вызов украинского игрока в молодежную сборную Германии
Петраков назвал условие, при котором Буяльский будет выходить в основе сборной
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11:24
Виталий Буяльский / фото - УАФ
Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о перспективах полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского в национальной команде:
«Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования.
Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть».
Команда уже вылетела в Казахстан, где проведет матч квалификационного этапа ЧМ-2022 с Казахстаном первого сентября.
Сборная провела первую тренировку под руководством Петракова.
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