Петраков назвал условие, при котором сборная Украины сыграет на чемпионате мира 2022

Украинская команда нанесла в 9 раз больше ударов

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в контрольной игре с Болгарией (1:1):

«Мы очень довольны игрой и каждым футболистом. У меня нет к ним претензий. Пропущенный мяч? Такое случается в футболе. Поговорил с Тымчиком, подсказал ему. Это все опыт, который придет в будущем. Не знаю, что еще добавить».

Чего не хватило, чтобы забить второй мяч?

«Думаю, что технического мастерства. На удачу никогда не сетую. Ее нужно заслужить. Значит, я ее еще не заслужил. Возможно, заслужу в матче с Боснией и Герцеговиной».

После матча с Болгарией что-то стало ясно по вратарской позиции?

«У нас в запасе еще есть четыре дня. Не люблю ничего говорить заранее. Сейчас ковид, мы все время делаем тесты. Я доволен нашими вратарями. Сознательно дал сыграть Ризныку. Он заслужил дебютировать. Соперник во втором тайме один раз подошел к воротам. Там не о чем говорить. Ризнык нам еще поможет, у него все впереди. Главное, что он дебютировал».

Вам перед матчем подарили футболку. Это необычная практика.

«Главный тренер Болгарии подошел ко мне и подарил футболку с надписью сзади "Петраков". После матча он поблагодарил за игру и пожелал удачи в матче против Боснии и Герцеговины. Я тоже подарил ему футболку сборной Украины».

Сборная Украины показала классный футбол. Результат не отображает того что было на поле.

«Это нужно просто пережить. К ребятам у меня нет никаких вопросов. Если будем так играть с Боснией и Герцеговиной, то сыграем на чемпионате мира».

Какое расписание на ближайшие дни?

«Завтра в 1 вылетаем в Киев, едем в отель. Вечером будет тренировка. 13 числа тренируемся на НСК «Олимпийский». 14-го будем тоже тренироваться полтора часа. В 18:00 вылетаем в Сараево».

Насколько вы довольны выходом на поле Гармаша и Коваленко?

«Я доволен тем, как они вышли. Все в команде восприняли Гармаша очень хорошо. Это опытный футболист. Он еще поможет сборной. Думал, что сегодня Денис меня выручит».

Украинцы доминировали по ходу встречи, нанеся 36 ударов по воротам соперника, в то время как болгары только 4 раза пытались поразить ворота «сине-желтых».

Матч с боснийцами состоится 16-го ноября в 21:45. Правда матч находится под угрозой переноса из-за политической ситуации в Боснии и Герцеговине.

Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.