Петраков назвал условие, при котором ветераны будут играть в сборной

Команду уже покинули Марлос и Мораес

Александр Петраков / фото - FootBoom

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о возрастных игроках в составе команды:

«Игрок молодой, он должен через молодёжную сборную доказать право играть в национальной сборной. Это огромная честь. Он должен в молодёжке «засветиться», забивать голы, быть там ведущим игроком и тогда он плавно перейдёт в национальную сборную, а так просто в национальную сборную никто больше не попадёт, а все ветераны, ребята, которые играют, я с ними переговорил, я уже всем сказал: «Ваш опыт, если вы «тянете», будет тебе 40 – ты будешь играть в национальной сборной, а молодые пускай подтягиваются потихонечку». Я в паспорт не заглядываю. 1 сентября - начало, чтобы получилось. Жду с нетерпением 1 сентября. А там уже решим. 20:00 по Казахстану, в 17:00 по Украине. Как оно будет… Вы же сами знаете – предугадать невозможно».

Ранее сборную Украины покинули возрастные натурализованные бразильцы Марлос и Жуниор Мораес.

Также ранее о завершении карьеры в национальной команде заявлял вратарь Андрей Пятов, но травмы Георгия Бущана и Анатолия Трубина за неделю до матчей отбора ЧМ-2022 заставили голкипера повременить с уходом на пенсию.

Напомним, матч Украины с Францией посетит Андрей Шевченко.