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Петраков не хотел вызывать Караваева в сборную Украины
Вмешались «определенные люди»
19:10
Фото: УАФ
В заявке сборной Украины на матчи с Боснией и Герцеговиной и Финляндией могло не оказаться защитника Александра Караваева.
Игрока «Динамо» не хотел вызывать и.о. тренера Александр Петраков. Как сообщил эксперт Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live», за игрока заступились.
«Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел его вызывать.
«Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев - игрок уровня сборной Украины».
Ранее Петраков раскритиковал Караваева за игру в защите.
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