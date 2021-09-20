Петраков не хотел вызывать Караваева в сборную Украины

Вмешались «определенные люди»

Фото: УАФ

В заявке сборной Украины на матчи с Боснией и Герцеговиной и Финляндией могло не оказаться защитника Александра Караваева.

Игрока «Динамо» не хотел вызывать и.о. тренера Александр Петраков. Как сообщил эксперт Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live», за игрока заступились.

«Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел его вызывать. «Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев - игрок уровня сборной Украины».

Ранее Петраков раскритиковал Караваева за игру в защите.