Петраков: «Не нужно бояться французов, они – такие же люди, как и мы»

Главный тренер сборной Украины пообщался с прессой перед матчем с чемпионами мира

Фото: zbirna.com

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед матчем пятого тура квалификации на чемпионат мира-2022 против Франции.

Кто заменит в ближайшем матче Зинченко? Насколько это болезненная потеря для команды?

У нас есть кому заменить Зинченко. Карточки сейчас пойдут у всех команд, игроки будут пропускать матчи. Завтра увидите, кто заменит Александра.

Как дела у Яремчука? В матче с Казахстаном вы его заменили, потому что он плохо себя чувствовал.

Я с ним общался во время обеда. Он хорошо себя чувствует, готов играть в полную силу.

Смогут ли Харатин, Зубков и Степаненко сыграть завтра? В каком они физическом состоянии?

Все смогут выйти. Степаненко себя чувствует хорошо, тренируется в полную силу. Зубков также сможет играть. Харатин чувствует себя хорошо, он подписал контракт с польской Легией, пребывает в хорошем настроении.

Какое психологическое состояние у Караваева? После матча с Казахстаном в него полетело немало критических стрел…

Очень много стрел полетело. Это футбол, командный вид спорта. Все ошибаются. Ко взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Караваев много чем помог сборной Украины, в футболе много что бывает. Ребята помогли ему отойти. Сейчас Караваев себя чувствует хорошо, мы на него рассчитываем.

Сборная Франции не побеждает четыре матча, в Киев не прилетел Мбаппе. Боится ли Украина играть с такой Францией?

Мы также не можем победить на протяжении четырех матчей... Мбаппе – хороший футболист, звезда мирового уровня. Но у Франции есть кому его заменить.

Что вы сказали команде после игры с Казахстаном?

Сказал, что все впереди. Не нужно огорчаться, нужно играть дальше. Нужно выигрывать у Франции.

Журналистам понравилась ваша открытость на пресс-конференции после игры с Казахстаном. А как команда отреагировала на ваши слова после матча?



Я зашел в раздевалку, ничего плохого ребятам не сказал. Подбодрил, сказал, ничего страшного, у нас впереди матч с Францией. Нужно играть в футбол, никого не бояться. Они – такие же люди, как и мы, только французы. Они лягушек едят, а мы – нет.

Вы впервые тренируете взрослую команду. В чем главная разница по сравнению с юношеским уровнем? Открыли ли вы что-то новое для себя?

Разница есть, я уже это увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом. Здесь же иначе – титулованные игроки, нужен другой подход. Я много общаюсь с футболистами. Они мне очень помогают. Именно такие опытные игроки как Пятов, Ярмоленко. Тяжеловато, но все понемногу идет.

Складывается впечатление, что в последних официальных матчах команде не хватает выносливости на все 90 минут. Это действительно так?

Действительно, я тоже заметил, что не хватает свежести. Но смотрите: многие ребята играли 28-29 августа, затем перелет, синтетическое поле. Первый тайм с Казахстаном мне очень понравился, парни все выполняли. Во втором увидел, что подсели.

Положение в группе D.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция.