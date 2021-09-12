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Петраков: «Не очень доволен собой после первого цикла со сборной Украины»
Команда трижды сыграла вничью
12 сентября 22:38
Александр Петраков / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире шоу «Великий футбол» оценил себя после первого цикла с национальной командой.
- Вы довольны собой за этот отрезок времени в команде?
– Недоволен матчем против Казахстана (2:2). Первый тайм удался, а во втором случилось что-то непонятное. Чисто тактические ошибки.
– На сколько процентов вы довольны собой?
– Я не привык считать проценты, но не очень доволен собой. В первую очередь потерей двух очков в Казахстане.
– На все остальное можно закрыть глаза?
– Да.
Украина при Петракове сыграла вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).
Ранее сообщалось, что сборную Украины предлагали возглавить Виктору Скрипнику.