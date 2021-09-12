Петраков: «Не очень доволен собой после первого цикла со сборной Украины»

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире шоу «Великий футбол» оценил себя после первого цикла с национальной командой.

– Недоволен матчем против Казахстана (2:2). Первый тайм удался, а во втором случилось что-то непонятное. Чисто тактические ошибки.

– На сколько процентов вы довольны собой?

– Я не привык считать проценты, но не очень доволен собой. В первую очередь потерей двух очков в Казахстане.

– На все остальное можно закрыть глаза?

– Да.