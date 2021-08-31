Петраков: «Неудачно сыграем с Казахстаном – практически выбываем из гонки»

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Я могу сказать свое мнение по поводу сборной Казахстана. Это хорошая команда, дисциплинированная, обученная. Будет интересная и трудна для нас игра.

Украина хочет поехать в Катар, однозначно. Поэтому эта игра приобретает для нас соответствующего значения. Если мы сыграем неудачно, то практически выбываем из гонки.

Насколько команда адаптировалась к искусственному полю? Я могу повторить свои слова. Кто умеет играть в футбол – умеет играть где угодно.

В первом матче мне понравился Мужиков, забил гол. Технический полузащитник, ключевой игрок. У Казахстана всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще добротная команда.