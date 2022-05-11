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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Петраков: «Ніколи не думав, що німці мені бажатимуть щастя, вітатимуться, а «брати» будуть нас убивати»

Очільник збірної України – перед контрольним матчем у Менхенгладбасі
Футбол Сборная Украины
10:03
Петраков: «Ніколи не думав, що німці мені бажатимуть щастя, вітатимуться, а «брати» будуть нас убивати»
Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, що вражений від того, як тепло його команду прийняли в Німеччині:

Завтра на трибунах буде багато вболівальників. Українців у Німеччині зараз можна зустріти на кожному кроці. Чи вдалося вам уже поспілкуватися з кимось зі співвітчизників?

Коли ми приїхали, нас дуже добре зустріли, велика подяка за це. Я бачив, що всі добре до нас ставляться, бажають добра. Ніколи не думав у своєму житті, що німці мені бажатимуть щастя, вітатимуться, а наші «брати» будуть нас убивати.

11 травня о 21:45 розпочнеться перший контрольний матч збірної України в рамках підготовки до гри з Шотландією у відборі на чемпіонат світу. Його команда Петракова проведе проти «Боруссії» Менхенгладбах.

Однак два півзахисники жовто-синіх не зможуть взяти участь у цьому поєдинку.

Сергей Лукьяненко
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