Петраков: «Ніколи не думав, що німці мені бажатимуть щастя, вітатимуться, а «брати» будуть нас убивати»
Головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, що вражений від того, як тепло його команду прийняли в Німеччині:
Завтра на трибунах буде багато вболівальників. Українців у Німеччині зараз можна зустріти на кожному кроці. Чи вдалося вам уже поспілкуватися з кимось зі співвітчизників?
Коли ми приїхали, нас дуже добре зустріли, велика подяка за це. Я бачив, що всі добре до нас ставляться, бажають добра. Ніколи не думав у своєму житті, що німці мені бажатимуть щастя, вітатимуться, а наші «брати» будуть нас убивати.
11 травня о 21:45 розпочнеться перший контрольний матч збірної України в рамках підготовки до гри з Шотландією у відборі на чемпіонат світу. Його команда Петракова проведе проти «Боруссії» Менхенгладбах.
Однак два півзахисники жовто-синіх не зможуть взяти участь у цьому поєдинку.
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