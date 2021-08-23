Петраков: «Нытик не будет играть в сборной Украины»

Александр Петраков / Фото - Динамо Киев от Шурика

И. О. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире программы «Великий футбол» рассказал о принципах формирования будущего состава «сине-желтых».

Представьте себе, сейчас я к вам согласился прийти на телевиденье и тренер сидит потом перед ребятами и сопли «мотает». Говорит: «Я не знаю как будет, ой я переживаю, я боюсь…» и представляете я выхожу и меня колотит всего. Футболист увидит и скажет, что это за тренер такой. Я же должен вселять в них уверенность какую-то.