Петраков назвал условие, при котором ветераны будут играть в сборной
Петраков: «Нытик не будет играть в сборной Украины»
Новоиспеченный тренер национальной команды назвал неожиданный критерий формирования состава
18:59
Александр Петраков / Фото - Динамо Киев от Шурика
И. О. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире программы «Великий футбол» рассказал о принципах формирования будущего состава «сине-желтых».
Игроки сборной – это психологически сильные люди, здесь нет нытиков. Кто будет нытик, тот не будет играть. Я устал, перелет, тяжело, это… Ну и что?! До свидания! Иди в другое место. Иди в клуб свой играй. Это национальная сборная. Здесь приходят люди, голодные. Они понимают, что отвечают за честь своей страны.
Представьте себе, сейчас я к вам согласился прийти на телевиденье и тренер сидит потом перед ребятами и сопли «мотает». Говорит: «Я не знаю как будет, ой я переживаю, я боюсь…» и представляете я выхожу и меня колотит всего. Футболист увидит и скажет, что это за тренер такой. Я же должен вселять в них уверенность какую-то.
Петраков также назвал условие, при котором ветераны будут играть в сборной.
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