Петраков – о длительности контракта: «Павелко сказал: Это может быть 3 игры, может 5, а может 55»

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире программы «Великий футбол», как вел переговоры о своем назначении с президентом УАФ Андреем Павелко.

От него поступило приглашение и он попросил помочь. Он объяснил мне ситуацию какая сложилась. Павелко сказал: «Ты не можешь помочь? Команды ты не боишься?» и я ему сказал, что я понял какая ситуация, я не боюсь, я помогу вам. Он мне прямо сказал: «Это может быть 3 игры, может 5, а может 55.

Я заранее поговорил с опытными ребятами, дал им время, сказал: «Вы подумайте, если один человек будет против – я не пойду». Я ж взрослый человек, мне не надо прославится, что я тренер сборной, мне откровенно это не надо. Команда отнеслась к моему назначению положительно, ни один человек даже не засомневался. Я сказал: «Тогда идем до конца!».