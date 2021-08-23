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Петраков – о длительности контракта: «Павелко сказал: Это может быть 3 игры, может 5, а может 55»

Тренер сборной Украины рассказал о доверительных отношениях с президентом УАФ
Футбол Сборная Украины
20:37
Петраков – о длительности контракта: «Павелко сказал: Это может быть 3 игры, может 5, а может 55»
Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире программы «Великий футбол», как вел переговоры о своем назначении с президентом УАФ Андреем Павелко.

У меня был разговор с Андреем Васильевичем Павелко. Он меня пригласил еще 9 августа поговорить. Мы сели с ним поговорили. У нас с ним очень хорошие доверительные отношения. Мы вместе работаем уже 6,5 лет.

От него поступило приглашение и он попросил помочь. Он объяснил мне ситуацию какая сложилась. Павелко сказал: «Ты не можешь помочь? Команды ты не боишься?» и я ему сказал, что я понял какая ситуация, я не боюсь, я помогу вам. Он мне прямо сказал: «Это может быть 3 игры, может 5, а может 55.

Я заранее поговорил с опытными ребятами, дал им время, сказал: «Вы подумайте, если один человек будет против – я не пойду». Я ж взрослый человек, мне не надо прославится, что я тренер сборной, мне откровенно это не надо. Команда отнеслась к моему назначению положительно, ни один человек даже не засомневался. Я сказал: «Тогда идем до конца!».

Ранее экс-подопечный Петракова поделился ожиданиями от работы специалиста в сборной.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Петраков Андрей Павелко

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