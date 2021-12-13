Довбик заинтересовал «Наполи» и еще два клуба Серии А
Петраков – о Довбике: «Сколько у нас было футболистов, только журналисты начинают хвалить и останавливаемся на полпути»
Тренер оценил качества форварда «Днепра-1»
11:29
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о нападающем «Днепра-1» Артеме Довбике.
Довбик вырастет в серьезного футболиста?
«Не знаю, не могу сказать. По его амплуа я знаю Сикана, знаю Рому Яремчука очень давно, а его я, откровенно говоря, еще не почувствовал как человека. Не хочу врать. Ну выслушивает парень».
Хладнокровный, быстрый, забивает. Имеет все качества, чтобы вырасти в звезду.
«Посмотрим, как оно пойдет. Никогда не хочу бежать впереди паровоза. Смотрите, сколько у нас было футболистов, только журналисты начинают хвалить, и все остальное... У нас такой менталитет, мы не идем дальше, останавливаемся на полпути».
Вообще молодых игроков можно и нужно хвалить?
«Надо знать, кого».
Также Петраков рассказал, что Михаил Мудрик близок к вызову в сборную Украины.
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