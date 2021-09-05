Петраков – о ничьей с Францией: «Благодарен ребятам, мы еще в игре»

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о ничьей с Францией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Я сегодня впервые на НСК Олимпийский. Когда выходишь на такой стадион, была ответственность. Понимаешь, что руководишь национальной сборной. Было тяжело. Как игра началась, втянулся, все получилось хорошо. Пропустили мяч сегодня какой-то не такой.

Сборная Франции сильна. У них было кем заменить Мбаппе. Мы говорили на установке, чтобы Яремчук накрывал Погба. Это звезда мирового футбола. Это Погба... Этим все сказано.

Что с Малиновским? Я знакомлюсь с командой, играю по новой схеме. Мы поговорили с Русланом. Чтобы вы меня понимали, он обижается, что я его не выпустил. Я попросил у него извинения. Но он обиделся. Мне нужны быстрые футболисты. Не знаю, как будет дальше. Нужно с этим переспать.

Сказал в перерыве, что играем по той же структуре. Нужно было сдержать их 10 минут. Но не смогли сдержать. Почему? Это футбол, это сборная Франция. Действующие чемпионы мира. Благодарен ребятам, мы еще в игре.

Шапаренко не играл против Казахстана в старте. Говорил ребятам, что будет ротация. Был тяжелый перелет, игра через три дня... Дай Бог, чтобы у нас была на таком уровне ротация. Шапаренко и всем ребятам большое спасибо.

Это пока не моя команда. Нужно время. Так как я принял команду, такого еще не было. Только я мог на это пойти. Спасибо Андрею Шевченко, Андреа Малдера, Мауро Тассотти. Они очень много сделали для сборной. За эти пять лет со сборной...».