Петраков – о жеребьевке Лиги наций: «Нам нужно выигрывать эту группу»

Украина встретится с Шотландией, Ирландией и Арменией

Александр Петраков / Фото: Football.ua

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги наций 2022/23, по итогам которой «сине-желтые» сыграют с Шотландией, Ирландией и Арменией. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

«Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча за короткий промежуток времени».



Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.