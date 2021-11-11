Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 5
Футбол (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр 6:0 Окончен
19:00 Азербайджан - Люксембург 1:3 Окончен
19:00 Грузия - Швеция 2:0 Окончен
19:00 Армения - Македония 0:5 Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия 0:0 Окончен
21:45 Греция - Испания 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес -:- Запланирован
14:15 Олимпик - Нива Т -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень -:- Запланирован
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье -:- Запланирован
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован

Петраков – об 1:1 с Болгарией: «Дай Бог, чтобы все голы оставили на Боснию»

Наставник сборной Украины прокомментировал обидную ничью в товарищеском матче
Футбол Сборная Украины
11 ноября 22:33
Петраков – об 1:1 с Болгарией: «Дай Бог, чтобы все голы оставили на Боснию»
Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился в эфире телеканала «Футбол» мнением по поводу ничейного товарищеского матча против Болгарии (1:1).

Мне очень понравилось, как играла моя команда. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол, тем он и прекрасен. Не забиваешь ты – забьют тебе. Было много моментов, не использовали их. Я остался доволен командой и игрой. У меня нет претензий к своим футболистам.

35 ударов? Я человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все.

Доволен, как ребята сыграли в два центральных защитника. Говорят, что женщина – прочитанная книга, а я еще непрочитанная. Я должен меняться, я только принял команду. У меня не было времени и контрольных матчей. Здесь я попробовал – мне понравилось. Будем двигаться дальше.

Попытка запутать боснийцев? Нет, я никогда никого не запутываю. Сейчас запутать невозможно, так как все смотрят матчи. Все читают, все матчи в открытом доступе в интернете. Так что никого не запутаешь, никого не обманешь.

Зинченко и Ярмоленко долго не играли, поэтому провели весь матч. У нас 4 дня, мы играем с 4-го на 5-й – так что все нормально. Я же хорошо знаю всех ребят, как они и что делают. Я заранее запланировал все эти замены, вместе со своим тренерским штабом. Я все решаю со своими помощниками.

Ризнык? Дима заслужил дебютировать за сборную. Я его поздравил. Вместе со штабом мы пошли на такой шаг, потому что человек заслужил, надо было дать ему возможность.

Мечтаю о позитивном результате для нас в Боснии. Но все решит его величество футбол. Мы сделаем все возможное для победы. Негатива из-за такого результата нет. Я очень доволен игрой. Да, ребята не забили. Как все говорят, оставили на Боснию – дай Бог.

Напомним, полузащитник Денис Гармаш впервые за четыре года сыграл за сборную Украины.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Болгарии (футбол) Александр Петраков сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает
Послесловие
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает
Футбол Сборная Украины
11 ноября 22:53
Ризнык дебютировал за сборную Украины, Гармаш – сыграл впервые за 4 года
Ризнык дебютировал за сборную Украины, Гармаш – сыграл впервые за 4 года
Футбол Сборная Украины
11 ноября 21:57
Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе
Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе
Футбол Сборная Украины
11 ноября 21:41
Товарищеский матч. Украина не дожала Болгарию. Как это было
Товарищеский матч. Украина не дожала Болгарию. Как это было
Футбол Сборная Украины
11 ноября 21:24
Арбитр не засчитал три гола сборной Украины. Лишь мяч Степаненко помог уйти от поражения Болгарии
Арбитр не засчитал три гола сборной Украины. Лишь мяч Степаненко помог уйти от поражения Болгарии
Футбол Сборная Украины
11 ноября 21:22
Замена Джеко? Тренер Боснии вызвал габаритного форварда «Атлетика»
Замена Джеко? Тренер Боснии вызвал габаритного форварда «Атлетика»
Футбол Сборная Украины
11 ноября 19:51

Новости: Футбол

В топ-3 УПЛ от Цитаишвили вошли только игроки «Динамо»
В топ-3 УПЛ от Цитаишвили вошли только игроки «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11 ноября 22:54
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает
Послесловие
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает
Сборная Украины
11 ноября 22:53
Петраков – об 1:1 с Болгарией: «Дай Бог, чтобы все голы оставили на Боснию»
Петраков – об 1:1 с Болгарией: «Дай Бог, чтобы все голы оставили на Боснию»
Сборная Украины
11 ноября 22:33
Экс-голкипер «Шахтера» назвал Ризныка лучшим украинским вратарем
Экс-голкипер «Шахтера» назвал Ризныка лучшим украинским вратарем
Украинская Премьер-лига
11 ноября 22:19
Ризнык дебютировал за сборную Украины, Гармаш – сыграл впервые за 4 года
Ризнык дебютировал за сборную Украины, Гармаш – сыграл впервые за 4 года
Сборная Украины
11 ноября 21:57
Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе
Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе
Сборная Украины
11 ноября 21:41
Товарищеский матч. Украина не дожала Болгарию. Как это было
Товарищеский матч. Украина не дожала Болгарию. Как это было
Сборная Украины
11 ноября 21:24
Арбитр не засчитал три гола сборной Украины. Лишь мяч Степаненко помог уйти от поражения Болгарии
Арбитр не засчитал три гола сборной Украины. Лишь мяч Степаненко помог уйти от поражения Болгарии
Сборная Украины
11 ноября 21:22
Отбор на ЧМ. Родригеш оформил дубль Азербайджану без Нуриева. Россия разнесла Кипр
Отбор на ЧМ. Родригеш оформил дубль Азербайджану без Нуриева. Россия разнесла Кипр
Чемпионат мира по футболу
11 ноября 20:55
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00