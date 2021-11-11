Петраков – об 1:1 с Болгарией: «Дай Бог, чтобы все голы оставили на Боснию»

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился в эфире телеканала «Футбол» мнением по поводу ничейного товарищеского матча против Болгарии (1:1).

35 ударов? Я человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все.

Доволен, как ребята сыграли в два центральных защитника. Говорят, что женщина – прочитанная книга, а я еще непрочитанная. Я должен меняться, я только принял команду. У меня не было времени и контрольных матчей. Здесь я попробовал – мне понравилось. Будем двигаться дальше.

Попытка запутать боснийцев? Нет, я никогда никого не запутываю. Сейчас запутать невозможно, так как все смотрят матчи. Все читают, все матчи в открытом доступе в интернете. Так что никого не запутаешь, никого не обманешь.

Зинченко и Ярмоленко долго не играли, поэтому провели весь матч. У нас 4 дня, мы играем с 4-го на 5-й – так что все нормально. Я же хорошо знаю всех ребят, как они и что делают. Я заранее запланировал все эти замены, вместе со своим тренерским штабом. Я все решаю со своими помощниками.

Ризнык? Дима заслужил дебютировать за сборную. Я его поздравил. Вместе со штабом мы пошли на такой шаг, потому что человек заслужил, надо было дать ему возможность.

Мечтаю о позитивном результате для нас в Боснии. Но все решит его величество футбол. Мы сделаем все возможное для победы. Негатива из-за такого результата нет. Я очень доволен игрой. Да, ребята не забили. Как все говорят, оставили на Боснию – дай Бог.