Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до збірної України

Серед них немає Коваленка та Супряги

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Воротар: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Шотландії 1-го червня на полі суперника.