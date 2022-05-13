Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до збірної України
Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Воротар: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).
Захисники: Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).
Нагадаємо, збірна України зіграє проти Шотландії 1-го червня на полі суперника.
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