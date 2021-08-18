Петраков перевел Макаренко из резервного в расширенный список сборной Украины

Хавбек точно отправится на сбор перед матчами отбора на чемпионат мира-2022

Евгений Макаренко / Фото - Getty Images

И. О. главного тренера сборной Украины Александр Петраков внес изменения в список игроков, вызванных на подготовительный сбор перед матчами отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Так, в расширенный список был внесен полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко. Ранее хавбек находился в листе резервистов. Сбор начнется 29 августа.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия» Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко («Специя», Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба – «Заря» Луганск).

Ранее сообщалось, что Яремчук и Качараба не начнут со сборной Украины первый сбор под руководством Петракова.