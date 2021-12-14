Петраков – о Довбике: «Сколько у нас было футболистов, только журналисты начинают хвалить и останавливаемся на полпути»
Петраков: «После великого футболиста Шевченко пришел я, парень из Куреневки»
Специалист не обладает таким громким именем, как его предшественник
14 декабря 10:40
Александр Петраков / фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил почему не кричит на игроков:
«Когда я был помоложе, то где-то мог сорваться, но со временем я стал гибче. Здесь футболисты такие находятся. Я что, как на малых детей, срываться и кричать буду?
Вы поймите, я пришел сюда работать после Шевченко. После великого футболиста, великого человека. Пришел я, парень из Куреневки».
Специалист сменил Шевченко на посту главного тренера в августе и помог команде выйти в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.Ранее Яремчук рассказал, как изменилась команда сприходом Петракова.
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