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Петраков: «После выхода в плей-офф выпил фужер хорошего испанского вина»

Тренер рассказал, как отметил попадание в стыки отбора ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
01 января 19:47
Петраков: «После выхода в плей-офф выпил фужер хорошего испанского вина»
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как отметил попадание в стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

«Выпил фужер хорошего испанского вина. Мы пришли с ребятами сели, сказал тост, поблагодарил их, искренне подошел и поздравил весь административный штаб – массажистов, врачей, потому что они тоже работали, отдавали столько сил».

В марте команде предстоит сыграть в стыках отбора на чемпионат мира 2022 со сборной Шотландии. Игра состоится 24-го марта.

Уже подтверждено, что Петраков попросил у руководства УПЛ перенести несколько матчей чемпионата.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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