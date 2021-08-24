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Петраков пригласил Гусева в тренерский штаб сборной Украины

Но экс-защитник, скорее всего, останется в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
Петраков пригласил Гусева в тренерский штаб сборной Украины
Олег Гусев / Фото: Twitter

Тренер «Динамо» Олег Гусев получил предложение присоединиться к тренерскому штабу сборной Украины во главе с Александром Петраковым.

Известно, что Петраков хочет пригласит Гусева из-за того, что трене хорошо знает игроков «Динамо», из которых сейчас состоит костяк сборной Украины.

Известно также, что «Динамо» не желает отпускать Гусева, который является помощником Мирчи Луческу в киевском клубе.

Ранее Петраков рассказал, кто не будет играть в сборной Украины.

Источник: 1927.kiev.ua Петр Приходько
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Теги

Олег Гусев Александр Петраков

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