Гусев: «На сборах можно не всегда выигрывать, но главное – не проигрывать»
Петраков пригласил Гусева в тренерский штаб сборной Украины
Но экс-защитник, скорее всего, останется в «Динамо»
Олег Гусев / Фото: Twitter
Тренер «Динамо» Олег Гусев получил предложение присоединиться к тренерскому штабу сборной Украины во главе с Александром Петраковым.
Известно, что Петраков хочет пригласит Гусева из-за того, что трене хорошо знает игроков «Динамо», из которых сейчас состоит костяк сборной Украины.
Известно также, что «Динамо» не желает отпускать Гусева, который является помощником Мирчи Луческу в киевском клубе.
Ранее Петраков рассказал, кто не будет играть в сборной Украины.
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