Петраков пригласил Гусева в тренерский штаб сборной Украины

Но экс-защитник, скорее всего, останется в «Динамо»

Олег Гусев / Фото: Twitter

Тренер «Динамо» Олег Гусев получил предложение присоединиться к тренерскому штабу сборной Украины во главе с Александром Петраковым.

Известно, что Петраков хочет пригласит Гусева из-за того, что трене хорошо знает игроков «Динамо», из которых сейчас состоит костяк сборной Украины.

Известно также, что «Динамо» не желает отпускать Гусева, который является помощником Мирчи Луческу в киевском клубе.

Ранее Петраков рассказал, кто не будет играть в сборной Украины.