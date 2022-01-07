Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»
Петраков: «Прилично постарел за месяцы в сборной Украины»
Специалист признался, что работа наставника национальной команды – довольно нервная
07 января 10:57
Александр Петраков / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался в интервью программе «Великий футбол», что работа наставника национальной команды оказалась довольно нервной.
Конечно, я стал другим. Каждый человек меняется, также, наверное, поменялся и я. Честно скажу, постарел прилично за эти три месяца из-за нервных переживаний. Дало по голове прилично, я не ожидал, что будет так тяжело. Я думал, будет полегче, но оно так придавило меня, что это кошмар.
Я почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ответственности лежит на мне. Это другой футбол, но мне помогли ребята, если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
Они меня приняли. Я этого сам не знал, потом Павелко рассказал. После неудачной игры в Казахстане подошли ведущие игроки сборной и попросили, чтобы убрали приставку и.о. Это он сказал уже после матча с Боснией и Герцеговиной.
Ранее Петраков рассказал о том, что его не волнует возраст лидера сборной Андрея Ярмоленко.
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