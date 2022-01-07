Петраков: «Прилично постарел за месяцы в сборной Украины»

Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался в интервью программе «Великий футбол», что работа наставника национальной команды оказалась довольно нервной.

Я почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ответственности лежит на мне. Это другой футбол, но мне помогли ребята, если бы не они, у меня бы ничего не получилось.

Они меня приняли. Я этого сам не знал, потом Павелко рассказал. После неудачной игры в Казахстане подошли ведущие игроки сборной и попросили, чтобы убрали приставку и.о. Это он сказал уже после матча с Боснией и Герцеговиной.