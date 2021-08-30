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Петраков прокомментировал вызов украинского игрока в молодежную сборную Германии

Ранее футболист выступал за украинские юношеские команды
Футбол Сборная Украины
09:11
Петраков прокомментировал вызов украинского игрока в молодежную сборную Германии
Александр Петраков / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал решение украинского нападающего Эрика Шуранова выступать за молодежную сборную Германии:

«Нельзя уговаривать и просить кого-то, чтобы он играл за свою страну. Здесь должно быть что-то украинское внутри, в душе».

Украинский нападающий родился и вырос в Германии, но успел поиграть за украинские национальные команды U-17 и U-21. Но в конце концов он принял решение выступать за «бундестим».

Также после украинской молодежки футбольное гражданство сменил Георгий Цитаишвили. Петраков рассказал, что заранее знал о таком выборе футболиста.

Напомним, ранее специалист провел первую тренировку во главе сборной Украины.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков Эрик Шуранов сборная Украины (футбол)

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