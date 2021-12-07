Петраков: «Простые люди останавливали меня на улице и просили перестать читать новости в интернете»

Специалист оказался под колоссальным давлением прессы и фанатов

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о критике, с которой столкнулся в период работы в национальной команде.

На каком уровне сейчас сборная?

«Я не могу об этом судить. Об этом должны судить журналисты. Вот и все. Так как они обо мне судили последние месяцы, то я считаю, что я вообще не тренер, нахожусь здесь зря. Вы сами знаете, какие были отзывы. Но если люди постоянно меня оскорбляют и говорят гадости, то они не понимают, что оскорбляют при этом национальную сборную. Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же самое ребята мне говорили. Меня оскорбляют многие журналисты. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорится, то надо немножко думать».

Откуда Вы берете мысли журналистов? Вы сами смотрите или кто-то пересказывает?

«Я смотрел многие программы, читал поначалу, но прекратил. Знаете, кто мне подсказал это? Простые люди. Они останавливают меня на улице, фотографируются. Они мне говорят: «Александр Васильевич, мы все вас любим, не читайте интернет». Я перестал читать интернет и чувствую себя великолепно. Вернулся к книгам. Павелко заходит в самолет и говорит: «Васильевич, ты как оживший экспонат, с книгой».

Специалист вывел команду в стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022, где «сине-желтым» предстоит встретиться с Шотландией 24-го марта.

Ранее Петраков подтвердил, что включит хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика в заявку сборной Украины.