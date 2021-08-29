Петраков рассказал, как должна играть сборная Украины под его руководством

Специалист настроен только на результат

Александр Петраков / фото - FootBoom

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, какой футбол он предпочитает прививать своим командам.

Прагматик? Может, так оно и есть. Я не понимаю, говорят, надо какой-то яркий показывать, все называют яркий. Я знаю, что в футбол всегда играют на результат.

«Национальная сборная должна играть на результат. Может, я – прагматик, но должны быть игровая дисциплина. Звучит гимн, поднимается флаг страны. А выйти и сыграть красиво – для кого-то сыграл красиво: мы 72% времени держали мяч и проиграли 0:3, но выступили здорово. Это не для меня».

Что вы должны сделать в эти дни со штабом и будете ли вы глобально менять футбол Шевченко?

«Какой стиль Шевченко? Расскажите мне. Контроль мяча? Для меня он должен быть эффективным, у меня есть определенные участки поля, где нужно реализовывать свои моменты. Завершение атаки – будь-то подача с фланга – должно заканчиваться ударом по воротам. Покатать мяч для СМИ на проценты – я этим не занимаюсь вместе со своим штабом.

Первоочередная задача – провести беседы, поговорить. Как готовить их? Самое главное – восстановить, ребята играют в чемпионате».

Специалист уже подписал контракт с УАФ. Его ассистентами стали Андрей Анненков, Александр Шовковский.

Тренеры по физической подготовке – Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, а тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко.

Напомним, ранее наставник рассказал, когда приступит к работе.