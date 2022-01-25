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Петраков рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022

В полуфинале плей-офф за выход на Мундиаль «сине-желтые» сразятся с Шотландией
Футбол Сборная Украины
18:45
Петраков рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022
Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что «сине-желтые» отказались от зарубежного сбора из-за коронавируса.

Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID и после этого вылетим на игру в Глазго.

Увы, ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-нибудь непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами.

Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий заявил, что Петраков может раскрыть потенциал команды еще больше

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Петраков сборная Шотландии (футбол)

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