Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»
Петраков рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022
В полуфинале плей-офф за выход на Мундиаль «сине-желтые» сразятся с Шотландией
18:45
Александр Петраков / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что «сине-желтые» отказались от зарубежного сбора из-за коронавируса.
Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID и после этого вылетим на игру в Глазго.
Увы, ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-нибудь непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами.
Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий заявил, что Петраков может раскрыть потенциал команды еще больше.
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