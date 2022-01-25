Петраков рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022

Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что «сине-желтые» отказались от зарубежного сбора из-за коронавируса.

Увы, ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-нибудь непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами.