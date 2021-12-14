Петраков рассказал, как получил похвалу от тренера-чемпиона мира

«Сине-желтых» высоко котируют в европейском футболе

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил матч против действующих чемпионов мира сборной Франции (1:1) в рамках отбора на мундиаль:

«Мне нужно было самому в себя поверить – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Я когда я сыграл с Дешамом, подошел ко мне, пожелал удачи, сказал: «У тебя очень хорошая команда». Мне стало приятно. Было видно, что он просто приятный человек. Я немножко психолог, я людей распознаю. Великий футболист и великий тренер. Мяч Шапаренко? Помню этот гол, как Коля расплакался. Это чистые эмоции, этим и прекрасен футбол. Откровенно был рад за него, он очень хороший матч тогда сыграл».

«Сине-желты» сыграли с французами вничью в двух матчах.

Именно «Ле Бле» помогли украинцам выйти в стыки, обыграв в последнем турне Финляндию, что открыло для подопечных Петракова путь в плей-офф квалификации.

Ранее Петраков объяснил, почему не кричит на своих подопечных.