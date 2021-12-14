Петраков: «После великого футболиста Шевченко пришел я, парень из Куреневки»
Петраков рассказал, как получил похвалу от тренера-чемпиона мира
«Сине-желтых» высоко котируют в европейском футболе
14 декабря 11:54
Александр Петраков / фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил матч против действующих чемпионов мира сборной Франции (1:1) в рамках отбора на мундиаль:
«Мне нужно было самому в себя поверить – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Я когда я сыграл с Дешамом, подошел ко мне, пожелал удачи, сказал: «У тебя очень хорошая команда». Мне стало приятно. Было видно, что он просто приятный человек. Я немножко психолог, я людей распознаю. Великий футболист и великий тренер.
Мяч Шапаренко? Помню этот гол, как Коля расплакался. Это чистые эмоции, этим и прекрасен футбол. Откровенно был рад за него, он очень хороший матч тогда сыграл».
«Сине-желты» сыграли с французами вничью в двух матчах.
Именно «Ле Бле» помогли украинцам выйти в стыки, обыграв в последнем турне Финляндию, что открыло для подопечных Петракова путь в плей-офф квалификации.
Ранее Петраков объяснил, почему не кричит на своих подопечных.
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