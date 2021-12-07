Петраков рассказал, как уже начал подготовку к Шотландии

Специалиста критиковали за реакцию на жеребьевку

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своей радостной реакции на жеребьевку стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022.

Мы все смотрели жеребьевку плей-офф на ЧМ-2022 и видели Вашу реакцию. Сейчас, когда Вы больше узнали о сопернике, сохранились ли те эмоции и радость, что мы не попали на Португалию или Италию?

«Эта радость была естественной. Я не должен быть «деланным» человеком! Мне молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести. Это мне неприятно. Наша команда была несеянной, так что естественно, что была радость. Мы набрали мало очей, а среди сеянных соперников были команды посильнее. Вот и все. Что же касается самой сборной Шотландии, то я уже посмотрел три их матча. Вообще хочу 12 их игр посмотреть. Проанализировал уже те матчи, что видел, и могу сказать, что это хорошая команда с великолепным тренером. Очень грамотная тактически, функционально великолепно готовая. Мне они очень понравились».

Помимо Шотландии, украинцы могли попасть на Италию, Португалию, Швецию, Уэльс.

Напомним, Петраков рассказал, как он перестал читать новости в интернете.