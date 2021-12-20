Довбык – лучший бомбардир осенней части УПЛ
Петраков рассказал о разговоре с Довбыком. Тренер объяснял форварду, что ему нужно улучшить
Наставник рекомендует нападающему больше заниматься индивидуально
13:44
Артем Довбык / Фото: ВВС
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире программы «Великий футбол» рассказал, о чем он общался с форвардом Артемом Довбыком.
«Я с Довбыком разговаривал. Говорил: «Сейчас это немодно. Футболисты проводят тренировку и тут же уходят с поля. Ничего нет зазорного. Ты нападающий, должен все время оставаться, тебе никто не запретит оставаться полчаса, 40 минут, работать над реализацией, над выходами один на один, над тем, чтобы забивать после прострелов».
У нас сейчас в основном тактика проводится, игроки индивидуально не работают. На это времени не хватает».
Напомним, Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ в осенней части сезона.
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