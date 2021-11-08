Петраков рассказал, почему вызвал Гармаша в сборную Украины

Тренер ответил и на другие вопросы журналистов перед Болгарией

Александр Петраков / Фото: Football.ua

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед товарищеским матчем с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– В какой момент поняли, что хотите пригласить Гармаша?

– Гармаш хорошо играет в чемпионате Украины, забивает голы, поэтому я его вызвал. На какой позиции? Увидим. Денис может играть на многих позициях. Я его знаю с юношества, так что увидим, чем он будет полезен сборной.

- Есть ли дополнительным преимуществом то, что мы готовимся только одному матчу, в то время, как наши соперники – к двум?

– Не могу ответить, пусть это будет проблемой тренеров сборной Финляндии, Боснии. Они же тоже пропускали. Все зеркально. Кто-то там не играл, кто-то сейчас не играет. Мы готовимся к своим играм.

- Не беспокоит ли вас отсутствие игровой практики у Пятова? На кого будете делать ставку в матче года?

– Посмотрим, есть тренировочные занятия. У меня есть тренер вратарей – Вячеслав Кернозенко. Я советуюсь со своими помощниками, мы всегда все делаем вместе. Но решения принимаю я. Время еще есть.

- Есть ли Петряк в расширенном списке?

– Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют – есть в нашем расширенном списке. Будет так играть – будет в сборной.

- Прокомментируйте резонансный вызов Дениса Гармаша.

– Я не вижу, что этот вызов резонансный.

- Я тоже так не считаю, но по мнению некоторых СМИ...

– Не знаю, какие СМИ, может заграничные. Денис Гармаш – украинец, хорошо играет в «Динамо», заслуженный человек, провел 350 матчей, забивает голы, в лидерах по бомбардирским... Чем не нравится Гармаш? Понять не могу. Мне он нравится.

Очень хочу пригласить болельщиков поддержать команду в игре с Болгарией в Одессе. Это специфический город. Раньше это был чисто футбольный город. Поэтому прошу всех поддержать сборную.



Напомним, сборная Украины с Болгарией сыграет 11 октября, а матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины – 16 октября.