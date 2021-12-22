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Петраков рассказал, почему вызывает Ярмоленко, несмотря на малое количество игровой практики

Команда украинца выступает в еврокубках
Футбол Сборная Украины
12:25
Петраков рассказал, почему вызывает Ярмоленко, несмотря на малое количество игровой практики
Александр Петраков и Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал главную причину, по которой вызывает хавбека «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в сборной Украины:

«Ярмоленко играет в АПЛ. Он выходит в Лиге Европы. Так определил тренер, он дает ему игровое время. Этого достаточно, чтобы я его вызывал.

Вы знаете, что уровень УПЛ очень упал – видите по таблице коэффициентов. Хорошие легионеры ехали к нам не из-за любви к Украине, а из-за денег».

Ярмоленко не особо пользуется доверием тренера «Вест Хэма» Давида Мойеса, который доверил украинцу лишь 624 минуты на поле в этом сезоне. За это время хавбек успел забить гол и оформить три ассиста.

Ранее Петраков раскрыл секрет того, почему сборная Украины так часто играет в синей форме.

 

Источник: Футбольный формат Павел Харченко
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Александр Петраков Андрей Ярмоленко сборная Украины (футбол)

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