Петраков рассказал, почему вызывает Ярмоленко, несмотря на малое количество игровой практики

Команда украинца выступает в еврокубках

Александр Петраков и Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал главную причину, по которой вызывает хавбека «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в сборной Украины:

«Ярмоленко играет в АПЛ. Он выходит в Лиге Европы. Так определил тренер, он дает ему игровое время. Этого достаточно, чтобы я его вызывал. Вы знаете, что уровень УПЛ очень упал – видите по таблице коэффициентов. Хорошие легионеры ехали к нам не из-за любви к Украине, а из-за денег».

Ярмоленко не особо пользуется доверием тренера «Вест Хэма» Давида Мойеса, который доверил украинцу лишь 624 минуты на поле в этом сезоне. За это время хавбек успел забить гол и оформить три ассиста.

Ранее Петраков раскрыл секрет того, почему сборная Украины так часто играет в синей форме.