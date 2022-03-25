Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, как можно описать зверства россиян на территории Украины:



Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как об этом говорить, что они делают. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, «братья»... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это случилось.