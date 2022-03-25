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Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»

Главный тренер сборной Украины остается в Киеве
Футбол В Украине
25 марта 15:35
Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, как можно описать зверства россиян на территории Украины:

То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам из блокпостов, и вижу, что люди стали сплоченными.

Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как об этом говорить, что они делают. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, «братья»... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это случилось.

Определен соперник Украины в матче за путевку на чемпионат мира-2022.

Источник: footballua.tv Олег Шумейко-младший
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Александр Петраков

Комментарии 1

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25 марта 2022г. 15:48
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери...
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