Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»
Главный тренер сборной Украины остается в Киеве
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, как можно описать зверства россиян на территории Украины:
То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам из блокпостов, и вижу, что люди стали сплоченными.
Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как об этом говорить, что они делают. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, «братья»... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это случилось.
Определен соперник Украины в матче за путевку на чемпионат мира-2022.