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Петраков: «Реализацию в клубах нужно подтягивать, в сборной другие тренировки»

Специалист считает, что пока что не заслужил свою удачу в сборной
Футбол Сборная Украины
19:22
Петраков: «Реализацию в клубах нужно подтягивать, в сборной другие тренировки»
Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился с пресс-службой УАФ ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

Прокомментируйте прошлый матч Боснии. Вам теперь только победа нужна.

«Игру соперника комментировать не буду. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее».

Будет у Боснии много молодых теперь в составе. Будет ли вам легче?

«Не знаю, будет ли легче нам теперь. Такой результат у них был в прошлом матче. То, что у соперника, возможно, выйдут молодые, то нам будет тяжелее. Те ребята захотят показать себя, чтобы их увидели и пригласили. Так что будет нам тяжело».

Готовы ли все игроки? Что по поводу Забарного и Шапаренко.

«Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты негативные. Готовимся к игре».

Где место Гармаша: вы видите его в полузащите или атаке?

«Я его хорошо знаю, а вот вы все увидите завтра на поле».

Будете ли вы следить за матчем Финляндия - Франция в режиме онлайн? И как решить проблему реализации моментов?

«Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не будет. Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно».

Почему так много ничьих?

«Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил свою удачу. Возможно, завтра что-то будет».

Вы изменили свой подход к публичной критике. Ее с недавнего времени стало меньше. Почему?

«Это опыт. Опыт - большое дело. Это и для меня опыт, и для игроков».

Как поздравили Витю Цыганкова с днем рождения?

«Перед тренировкой подарим футболку и поздравим. И все. Завтра он должен поздравить и себя, и всю Украину».

Игра состоится 16-го ноября в 21:45 в Зенице. Онлайн трансляция Босния и Герцеговина – Украина.

Шансы увеличиваются. Тренер Боснии и Герцеговины готов выпустить полурезервный состав на игру с Украиной.

Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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