Яремчук и еще один игрок не начнут со сборной Украины первый сбор под руководством Петракова
Петраков: «Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта»
Новый тренер сборной Украины отметил, что не оглядывается на прежние результаты в отборе на ЧМ
18:06
Александр Петраков / Фото - УАФ
Новоиспеченный наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital о задачах команды под его руководством.
Все были очень измотаны на Исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ. Понимаю, что на себя взял. Эти пять матчей будут как на чемпионате мира.
Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар.
Напомним, Петраков будет руководить сборной в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
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