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Петраков: «Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта»

Новый тренер сборной Украины отметил, что не оглядывается на прежние результаты в отборе на ЧМ
Футбол Сборная Украины
18:06
Петраков: «Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта»
Александр Петраков / Фото - УАФ

Новоиспеченный наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital о задачах команды под его руководством.

Все были очень измотаны на Исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ. Понимаю, что на себя взял. Эти пять матчей будут как на чемпионате мира.

Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар.

Напомним, Петраков будет руководить сборной в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Сергей Стаднюк
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Александр Петраков

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