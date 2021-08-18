Петраков: «Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта»

Александр Петраков / Фото - УАФ

Новоиспеченный наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital о задачах команды под его руководством.

Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар.