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Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»

Национальная команда наконец-то обрела наставника
Футбол Сборная Украины
08:21
Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»
Александр Петраков / фото - FootBoom

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал для пресс-службы УАФ свое назначение на эту должность:

«Нужен результат — пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре.

Новые игроки в сборной? В основной обойме будет 26 игроков — к уже названным игрокам присоединятся Тарас Качараба из пражской Славии и Даниил Сикан из Шахтера. Также до резервного списка включен Сергей Булеца из Зари.

Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие. Пять игр — это не клубный футбол, поэтому каждая игра — это финал. Ситуация как на чемпионате мира — вышел на поле, выиграл и прошел дальше, нет — поехал домой.

Разговор с футболистами? Мы все друг друга хорошо знаем. Я уже разговаривал с игроками.

Эмоции от назначения? Сплю плохо — по два часа, потом просыпаюсь — не знаю, что дальше сказать. Приняли такое решение, но я умею держать удар».

Специалиста назначили на должность тренера с приставкой и.о. Как сообщалось ранее, Петраков будет занимать этот пост до тех пор, пока Сергей Ребров не сможет уйти из катарского «Аль-Айна» и возглавить национальную команду.

Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол) Сергей Ребров

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