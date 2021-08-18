Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»

Александр Петраков / фото - FootBoom

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал для пресс-службы УАФ свое назначение на эту должность:

Новые игроки в сборной? В основной обойме будет 26 игроков — к уже названным игрокам присоединятся Тарас Качараба из пражской Славии и Даниил Сикан из Шахтера. Также до резервного списка включен Сергей Булеца из Зари.

Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие. Пять игр — это не клубный футбол, поэтому каждая игра — это финал. Ситуация как на чемпионате мира — вышел на поле, выиграл и прошел дальше, нет — поехал домой.

Разговор с футболистами? Мы все друг друга хорошо знаем. Я уже разговаривал с игроками.

Эмоции от назначения? Сплю плохо — по два часа, потом просыпаюсь — не знаю, что дальше сказать. Приняли такое решение, но я умею держать удар».