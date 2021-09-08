Петраков: «Сегодня дебютируют некоторые игроки»

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о перестановках в составе команды в предстоящем контрольном матче с Чехией:

Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он здесь все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу довызвал в сборную.

Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, не буду говорить кто. Я в них верю, они никого не боятся».