Петраков: «Сегодня дебютируют некоторые игроки»
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о перестановках в составе команды в предстоящем контрольном матче с Чехией:
«Результат сегодняшнего матча очень важен как для меня, так и для ребят. Потому что 9 октября в Хельсинки мы будем играть решающий матч. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра.
Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он здесь все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу довызвал в сборную.
Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, не буду говорить кто. Я в них верю, они никого не боятся».
Игра с Чехией состоится уже сегодня, в 21:45 на стадионе «Дусан арена». Украинская сборная не останется на выездном матче без поддержки – около тысячи болельщиков «сине-желтых» посетят эту встречу.
Напомним, известна заявка сборной Украины.
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