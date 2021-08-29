Петраков: «Сегодня впервые приступаю к тренировкам. Начало – в 19:00»

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое назначение и высказался о травмированных игроках.

Какие травмы у игроков, во всеуслышание не могу сказать – мы должны встретиться, поговорить, врачи посмотрят, мне доложат, тогда будем знать о дальнейшем.

О себе я уже все говорил – выполняю обязанности. Сегодня впервые приступаю. Тренировка – в 19:00, больше добавить нечего».