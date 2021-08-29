Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ
Петраков: «Сегодня впервые приступаю к тренировкам. Начало – в 19:00»
Также тренер сборной высказался о травмированных игроках
12:25
Фото: УАФ
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое назначение и высказался о травмированных игроках.
«Сказать пока ничего не могу. Ребята собираются потихоньку. Там травмированные, сегодня еще многие играют в Европе – Яремчук, Качараба.
Какие травмы у игроков, во всеуслышание не могу сказать – мы должны встретиться, поговорить, врачи посмотрят, мне доложат, тогда будем знать о дальнейшем.
О себе я уже все говорил – выполняю обязанности. Сегодня впервые приступаю. Тренировка – в 19:00, больше добавить нечего».
УАФ представила тренерский штаб сборной Украины.
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