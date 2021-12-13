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Петраков: «Сказал Мудрику, что перевожу его в первую сборную Украины»
Полузащитник «Шахтера» получит вызов на стыковые матчи
08:50
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил в программе «Великий футбол», что вызовет полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика в национальную команду.
«Я Мудрику позвонил, говорю: «Миша, здравствуй, Александр Васильевич», – он поздоровался. Спросил, может ли он ко мне приехать в 4 часа на разговор. «Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов?» – говорю.
Здесь другой уровень, нет контрольных игр, чтобы психологически он был готов, а не вышел, провалил – это же отодвинет его намного назад».
В марте Украина сыграет стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре.
24-го марта состоится матч с Шотландией.