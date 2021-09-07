Петраков: «Сохраняем интригу о дебютантах и о стартовом составе»

Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями УАФ от матча с Чехией.

Сохраняем интригу о дебютантах и о стартовом составе. Завтра все будет видно. Я уверен в игроках, которые выйдут на футбольное поле с Чехией.

Получил ли я информацию от Ярмоленко и Качарабы о футболистах сборной Чехии? Нет, такой информации я не получал. Просто поинтересовался, кто будет играть. Соучек играет в основе. Качараба сказал, что четыре игрока Славии из сборной Чехии травмированы.

Сыграют ли завтра два вратаря? Я не могу сказать перед игрой об этом. Это официальный контрольный матч с 6 заменами. Завтра будем смотреть. Парни из Зари заслужили ли на вызов в сборную? Посмотрим на поле. Дам им шанс сыграть. Выйдет, покажет, будем рассчитывать. Игровое время они получат завтра.

Основные игроки устали. Я это увидел. Везти игроков и грузить их еще три дня? Я захотел, чтобы они побыли с семьями. Были очень тяжелые две игры и я их отпустил. Результат для меня очень важный завтра. Перед игрой с Финляндией нужен позитивный результат. Очень важен этот результат».