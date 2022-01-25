Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Тренер сборной Украины объяснил причины такого решения
21:50
Александр Петраков / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил о том, что отложил свою стажировку в «Аталанте».
Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации…
Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку.
Петраков также сообщил, что 36 игроков потенциальных игроков сборной Украины в матче с Шотландией получили британские визы.
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