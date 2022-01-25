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Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»

Тренер сборной Украины объяснил причины такого решения
Футбол Сборная Украины
21:50
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил о том, что отложил свою стажировку в «Аталанте».

Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации…

Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку.

Петраков также сообщил, что 36 игроков потенциальных игроков сборной Украины в матче с Шотландией получили британские визы.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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