Петраков советовался с Зинченко перед приглашением Пихаленка

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции в Киеве рассказал о приглашении в команду Александра Пихаленка.



Пихаленок – очень качественный опорный полузащитник. Он играл с Зинченко, я у Саши даже мнение спрашивал – они выросли и играли вместе.

Я рассчитываю на Пихаленка, провел с ним беседу и он оставил очень приятное впечатление. Поговорили о принципах игры, показал, чем он должен заниматься на поле, он все понял. Он талантливый футболист, думаю, у него все получится. То, что еще не дебютировал, Ничего страшного, у него с головой порядок. Если будет надо, он выйдет и поможет».