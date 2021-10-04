Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока «Динамо»
Петраков советовался с Зинченко перед приглашением Пихаленка
Наставник рассказал, что ранее никогда не работал с Александром
20:08
Александр Петраков / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции в Киеве рассказал о приглашении в команду Александра Пихаленка.
«Я его хорошо знаю. И он никогда у меня не играл – приплетали, что это Петракова человек, я своих вызываю. У Петракова нет своих людей – это все футболисты нашей страны.
Пихаленок – очень качественный опорный полузащитник. Он играл с Зинченко, я у Саши даже мнение спрашивал – они выросли и играли вместе.
Я рассчитываю на Пихаленка, провел с ним беседу и он оставил очень приятное впечатление. Поговорили о принципах игры, показал, чем он должен заниматься на поле, он все понял. Он талантливый футболист, думаю, у него все получится. То, что еще не дебютировал, Ничего страшного, у него с головой порядок. Если будет надо, он выйдет и поможет».
Напомним, ранее Петраков возмутился вопросами журналистов о не приглашении Руслана Малиновского.
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