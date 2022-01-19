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Петраков сравнил уровень УПЛ и национальных сборных

Специалист вспомнил первые месяцы в команде
Футбол Сборная Украины
10:59
Петраков сравнил уровень УПЛ и национальных сборных
Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игре своих подопечных осенью после его назначения на этот пост.

Вы играли против Чехии после двух встреч отбора ЧМ. Три матча в неделю – многовато для сборной?

«Нет, почему? Это было договорено заранее. Я много людей отпустил. Сыграли дебютанты, молодые ребята вышли. Никто не провалил. Так, чтобы явно кто-то провалил игру – такого не было. Против нас играл практически основной состав сборной Чехии. Считаю, сыграли удачно.

Да, было много ошибок и позиционных, и тактических. Уровень нашей УПЛ и национальных сборных существенно отличается. Конечно, мы не заслуживали той победы, сравняли счет за 13 секунд до конца».

Потом был матч с Финляндией. Как готовились?

«Настрой был запредельный. В сборной уже не надо настраивать так, как молодых. Здесь люди, которые поиграли в футбол. Они профессионалы, понимали, что это был последний шанс. В случае неудачи, вылетали бы из группы. Ребята все осознавали. Лишнее не надо было говорить, это могло только усугубить. Считаю, мы переиграли Финляндию. У них команда очень хорошая. Еще 5 лет назад их никто не воспринимал.

Мы в Финляндии играли на Евро с юношеской командой. Впервые было только на искусственных полях. Спросил у них, сколько в стране искусственных полей. Ответили, что 86».

А в Украине сколько?

«3. Восточная Европа».

Напомним, Петраков рассказал, как он изменился после работы в сборной Украины.

Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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