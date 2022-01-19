Петраков сравнил уровень УПЛ и национальных сборных
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игре своих подопечных осенью после его назначения на этот пост.
Вы играли против Чехии после двух встреч отбора ЧМ. Три матча в неделю – многовато для сборной?
«Нет, почему? Это было договорено заранее. Я много людей отпустил. Сыграли дебютанты, молодые ребята вышли. Никто не провалил. Так, чтобы явно кто-то провалил игру – такого не было. Против нас играл практически основной состав сборной Чехии. Считаю, сыграли удачно.
Да, было много ошибок и позиционных, и тактических. Уровень нашей УПЛ и национальных сборных существенно отличается. Конечно, мы не заслуживали той победы, сравняли счет за 13 секунд до конца».
Потом был матч с Финляндией. Как готовились?
«Настрой был запредельный. В сборной уже не надо настраивать так, как молодых. Здесь люди, которые поиграли в футбол. Они профессионалы, понимали, что это был последний шанс. В случае неудачи, вылетали бы из группы. Ребята все осознавали. Лишнее не надо было говорить, это могло только усугубить. Считаю, мы переиграли Финляндию. У них команда очень хорошая. Еще 5 лет назад их никто не воспринимал.
Мы в Финляндии играли на Евро с юношеской командой. Впервые было только на искусственных полях. Спросил у них, сколько в стране искусственных полей. Ответили, что 86».
А в Украине сколько?
«3. Восточная Европа».
Напомним, Петраков рассказал, как он изменился после работы в сборной Украины.