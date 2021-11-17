Леоненко: «Петраков доказал, что тренерский штаб у него очень хороший»
Петраков стал главным тренером сборной Украины
Лишился приставки и.о.
22:12
Фото: УАФ
Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины.
Он избавился от приставки и.о. главного тренера. Контракт с украинским специалистом рассчитан до 30 декабря 2022-го года.
Также есть возможность продления соглашения до 30 июля 2024-го года, сообщает УАФ.
Петраков возглавил сборную Украины в августе, сменив на этом посту Андрея Шевченко. Он вывел «сине-желтых» из группы отбора ЧМ-2022 со второго места, теперь Украина сыграет в стыковых матчах.
Жеребьевка пройдет 26 ноября.