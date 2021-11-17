Петраков стал главным тренером сборной Украины

Лишился приставки и.о.

Фото: УАФ

Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины.

Он избавился от приставки и.о. главного тренера. Контракт с украинским специалистом рассчитан до 30 декабря 2022-го года.

Также есть возможность продления соглашения до 30 июля 2024-го года, сообщает УАФ.

Петраков возглавил сборную Украины в августе, сменив на этом посту Андрея Шевченко. Он вывел «сине-желтых» из группы отбора ЧМ-2022 со второго места, теперь Украина сыграет в стыковых матчах.

Жеребьевка пройдет 26 ноября.